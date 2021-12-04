В Берлине запретили танцевать в ночных клубах

Правительство Берлина решило пока не закрывать ночные клубы и дискотеки, но танцевать из-за распространения COVID-19 там нельзя. Об этом заявил глава канцелярии столичного правительства Кристиан Гэблер, сообщает РИА Новости.

"Конференция (федерального канцлера с главами регионов в четверг) приняла решение, что клубы и дискотеки должны быть закрыты, но при определенных условиях, которые определяют парламент (региональный) или бундестаг путем изменения закон об инфекционной защите населения. Этот процесс продолжается в настоящее время, поэтому правительство приняло решение, что в целом танцевальные развлекательные мероприятия запрещены, но сами предприятия (организующие мероприятия) не закрываются, потому что есть различные трактовки, насколько это возможно. Это значит, что клубы и дискотеки могут продолжать работу, они как правило также предоставляют услуги гастрономии, но танцевать нельзя" , - заявил Гэблер на пресс-конференции в пятницу.

Танцевать при этом можно будет на открытом воздухе, но только привитым и переболевшим COVID-19. Запрет на танцы вступает в силу 8 декабря и предварительно действует до 2 января 2022 года.