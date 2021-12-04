Посол Чехии в НАТО предположил действия Запада в случае вторжения РФ

В Североатлантическом Альянсе признают угрозу, исходящую для Украины со стороны России, но в ответ на возможную агрессию, скорее всего, избегут решительных действий. Об этом заявил посол Чехии при НАТО Якуб Ландовский в эфире чешского телевидения, сообщает Укринформ.

«У нас есть только два инструмента. Один из них – сдерживание, и с этим могут быть связаны… скорее экономические санкции. И они могут быть очень серьезными. А второй – это диалог» , - отметил Ландовский.

На прямой вопрос, который станет, когда российские войска пересекут украинскую границу, дипломат ответил, что «все западное сообщество, а не только НАТО, среагирует в тот момент как минимум на уровне санкций. Всего остального придется подождать». Он отказался говорить о возможной военной помощи Киеву, сославшись на то, что его слова могут быть неправильно истолкованы и приведут к нежелательным результатам.

В то же время Ландовский отметил, что «военная часть Альянса сознательно не сообщает о своих действиях в прямой форме, ведь должна быть определенная форма креативной неопределенности по поводу того, что произойдет». Посол считает самым главным то, что НАТО знает, чего не хочет.

«Мы стараемся не допустить, чтобы Россия использовала эту ситуацию таким образом, что ей удастся провести военные действия против Украины агрессивным способом».

По его мнению, Россия хочет дать Западу сигнал, что Украина для нее жизненно важная территория, где должны преобладать ее интересы.