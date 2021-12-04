Сегодня состоится полное солнечное затмение

4 декабря состоится полное солнечное затмение, которое станет последним затмением года. Наблюдать его на территории Украины будет нельзя, но увидеть его можно будет с помощью онлайн-трансляции, которую проведет NASA, сообщает Зеркало недели.

Трансляция начнется в 8:30, а завершится в 10:37. Ожидается, что максимума затмение достигнет в 9:34, фаза полного затмения будет длиться одну минуту 54 секунды.

Солнечные затмения происходят тогда, когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, полностью или частично блокируя свет звезды. Полное затмение возникает, когда Солнце, Луна и Земля образуют прямую линию. Люди, которые находятся в центре тени спутника нашей планеты, видят полное затмение.

Прямая трансляция