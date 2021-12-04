Богдан отпраздновал 45-летие в компании Гордона и "слуг"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в пятницу отпраздновал свое 45-летие в столичном ресторане Kritikos. Компанию ему составили ряд известных политиков, сообщает УНИАН.

"Это заведение, где устраивают банкеты и подают блюда греческой кухни. По просьбе именинника, ресторан закрыли под частное мероприятие, а персонал максимально пытался создать интимную обстановку для гостей, даже зашторили окна" , - говорится в сообщении.

На видео среди гостей мероприятия можно увидеть нардепов из "Слуги народа" Алину Загоруйко и Николая Сольского, журналиста Дмитрия Гордона с женой Алесей Бацман, нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко.

Также, по данным журналистов, Богдана пришли поздравить мэр Киева Виталий Кличко и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Всего на праздновании было около двух десятков гостей.