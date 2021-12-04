Де Дзерби высказался о матче против "Львова"

В пятницу, 3 декабря, в рамках 17-го тура УПЛ "Шахтер" нанес сокрушительное поражение "Львову", сообщает УНИАН.

Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби после матча отдельно обратил внимание на игру Михаила Мудрика, который отметился тремя результативными пасами в этом поединке.

"Начали очень медленно. Нельзя пропускать голы, когда соперник за тайм дважды был на нашей половине. Хорошо, что второй тайм провели иначе, создали много моментов. Нужно забивать больше голов, когда есть такая возможность.

Левый фланг атаки? Думаю, со старта сезона больше голов у нас было создано с правого края, а сейчас все вышло иначе. Слева Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо. В Украине очень сложный чемпионат. Здесь иногда можно не увидеть опасность и получить проблему, когда мяч уже в твоих ворота. Нужно всегда быть готовым.

Мудрик сыграл очень хорошо, но я думаю, что это еще 50 процентов его возможностей. А если мы сравниваем Мудрика в начале сезона и сейчас, то, конечно, мы можем видеть его прогресс. Но не стоит забывать, что у нас много молодых и сильных футболистов. Это и Мудрик, и Судаков, и Бондаренко, и Трубин, и остальные.

Для меня это большая ответственность. Когда я буду уходить из "Шахтера", я должен быть уверен на сто процентов, что все эти футболисты - будущее "Шахтера". Это важно и для "Шахтера", и для сборной Украины" , - приводит слова Де Дзерби официальный сайт "Шахтера".

Также Де Дзерби рассказал, почему "Шахтер" провел два разных тайма со Львовом.

"В первом тайме до пропущенного гола мы создали несколько шансов, но не забили. А во втором тайме, думаю, просто футболисты больше верили в себя, в свои силы. В итоге мы очень легко забили столько голов. Это единственная разница" , - сказал специалист.

Украинская Премьер-лига: 17-й тур