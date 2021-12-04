Что можно дарить в 2022 году и что нельзя дарить в год Тигра

Новый год 2022 приближается стремительно и неотвратимо. И один из главных вопросов, который мучает нас в преддверии праздника: а что подарить родным и близким на Новый год, сообщает УНИАН.

Это может быть чисто формальный подарок для коллег или недорогой подарок – для приятелей на общей новогодней вечеринке. Или же, наоборот, что-то душевное, выстраданное, на что не жалко ни сил, ни денег – для членов семьи и тех друзей, которые тоже уже стали родными.

В любом случае подарок на Новый год должен быть и полезным (Тигр – животное гордое и потерпит пренебрежительного к себе и своим традициям отношения) и в хорошем смысле памятным (чтоб не прослыть скупердяем и занудой, которого на дружеские посиделки и звать не стоит).

Что подарить на Новый год 2022 родителям и друзьям, чтоб их порадовать, а какие подарки могут разозлить и их, и Тигра – читайте далее.



Что нельзя дарить в год Тигра - советы восточных мудрецов

Парфюмерия и средства гигиены (гели для душа, мыло ручной работы и пр.) – Тигр не любит резкие неестественные запахи. Расчески – Тигр терпеть не может чесаться, для него это следствие каких-то проблем – и подобных "блошек" в отместку он может подкинуть и дарителю. Табак, алкоголь и аксессуары для них – здесь нелюбовь не только к резким запахам, но и к вредным привычкам. Всё острое и колющее (набор столовых приборов, декоративный нож и т.п.) – это спровоцирует скандалы и обострение отношений в наступающем году. Бытовые, "непраздничные" аксессуары (вроде носовых платков, тапочек, полотенец и носков) – Тигр не ценит дешевых вещей, к тому же сами платки и полотенца в подарок не дарят, так как они символизируют слезы, разлуку, а, по некоторым приметам, даже смерть (полотенце используют в похоронных церемониях, а платками утирают слезы утраты). Зеркало и свечи – якобы такие подарки могут нести плохую энергетику (никогда не знаешь, кто и с какими мыслями их изготавливал – а впитывают чужой негатив они быстро и прочно) и тем самым испортить судьбу и здоровье. Посуда и кошелек – тут есть уточнение: их не дарят пустыми – перед вручением получателю внутрь принято что-то положить (например, мелкую денежку). Часы – по поверью, это к приближению смерти и несчастьям в целом. Изделия с жемчугом – якобы весь год потом плакать от горя придется. Шарфы – к болезни.

Тигр – животное 2022 года – свободолюбив и любит роскошь. Даже если человек не может подарить на Новый год 2022 дорогой подарок – в свой дар нужно вложиться как минимум эмоционально.

Например, отличным талисманом на весь год Черного Водного Тигра могут стать брошка, кулон или кольцо с представителем кошачьих (или с камнем кошачий глаз): такой подарок точно принесет удачу и тому, кто его получает, и предусмотрительному дарителю.

Что подарить на Новый год 2022 (год Тигра) по знакам Зодиака для удачи и счастья

У каждого знака своя энергетика и свои интересы. А интересный подарок – это всегда правильный подарок. Итак, чему порадуются знаки Зодиака:

Овен – растения и наборы для творчества;

– растения и наборы для творчества; Телец – что-то экстравагантное и модное (одежда или украшение);

– что-то экстравагантное и модное (одежда или украшение); Близнецы – пусть маленькое, но путешествие (например, в театр) или что-то парное (черные кожаные перчатки, например);

– пусть маленькое, но путешествие (например, в театр) или что-то парное (черные кожаные перчатки, например); Рак – книга проверенного автора или сертификат на посещение оригинального места (в клуб или спа);

– книга проверенного автора или сертификат на посещение оригинального места (в клуб или спа); Лев – украшение, и желательно подороже;

– украшение, и желательно подороже; Дева – что-то уютное (согревающий плед, скажем) или техника для дома;

– что-то уютное (согревающий плед, скажем) или техника для дома; Весы – надежная техника или что-то хорошо устойчивое (шкатулка для драгоценностей, к примеру);

– надежная техника или что-то хорошо устойчивое (шкатулка для драгоценностей, к примеру); Скорпион – эксклюзивный подарок ручной работы (скажем, свитер) или гаджет для авто или кухни;

– эксклюзивный подарок ручной работы (скажем, свитер) или гаджет для авто или кухни; Стрелец – что-то, что усилит красоту представителя знака (поход к профессиональному визажисту или в спа-салон, дорогая косметика и пр.);

– что-то, что усилит красоту представителя знака (поход к профессиональному визажисту или в спа-салон, дорогая косметика и пр.); Козерог – блокнот для его рефлексий и гениальных планов или долговечная вещица из золота или кожи;

– блокнот для его рефлексий и гениальных планов или долговечная вещица из золота или кожи; Водолей – что-то мистическое (талисман из натуральных камней или просто вещь "с историей");

– что-то мистическое (талисман из натуральных камней или просто вещь "с историей"); Рыбы – что-то яркое и модное (гаджет или поход в стильный клуб).

Оригинальные подарки на Новый год 2022 - в чем их опасность

Психологиня и психотерапевт Ольга Голубицкая рассказала, как правильно выбирать подарки на Новый год и не разочароваться, если тебе подарили "не то".

Отдельно она остановилась на том, как дарить оригинальные подарки на Новый год 2022 – и в чем их опасность. В частности, здесь многое зависит от личности дарителя: умеет ли он красиво и правильно презентовать свой дар. Второй момент – любит ли подарки-сюрпризы тот, кому такой дар предназначен.

"Для того чтобы делать сюрпризы, надо уметь поставить себя на место другого человека и дарить ему то, что он реально хочет, а не то, что ты себе бы подарил. Если человек решает делать подарки-сюрпризы, то он должен достаточно хорошо знать другого человека или понаблюдать за ним неделю-две, походить с ним по магазинам, например, посмотреть, на что он смотрит, что ему нравится. И тогда уже делать подарок-сюрприз, который реально, скорее всего, будет очень приятным" , – объяснила Голубицкая.

При этом отталкиваться необходимо от личности того, кому дарят: любит ли тот сюрпризы, готов ли к ним.

"И также со списками: есть люди, которым это очень комфортно, чтобы чувствовать безопасность. Им будет приятнее, если они скажут тебе: "Мне, пожалуйста, вот это, вот это и вот это". Если тебе все же хочется сделать сюрприз, а человек хочет список, то попроси написать несколько вариантов, а ты из них выберешь. И тогда все равно это будет какой-то элемент сюрприза, но уже регулируемый: в диапазоне того, чего действительно хочет этот человек" , – посоветовала эксперт.

Говоря о возможном разочаровании подарками в целом, эксперт посоветовала попытаться настроить себя на то, что "все, что мне подарят, мне как-то сгодится" или "даже если мне это будет не нужно, я найду, кому это подарить; отдам тому, кто в чем-то нуждается; мне важно просто внимание, мне важно, что этот человек шел и что-то для меня искал, тратил свое время, деньги на то, чтобы мне было приятно".