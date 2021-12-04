ФИФА наказала южноамериканский клуб за долги перед "Динамо"

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции на парагвайскую "Олимпию", которая до сих пор не рассчиталась с киевским "Динамо" за Дерлиса Гонсалеса, сообщает УНИАН.

Сумма долга составляет 5,5 миллионов долларов.

"Олимпии" запрещено регистрировать новых футболистов, как местных, так и иностранных, пишет издание versus.lanacion.com.py. Трансферный бан будет оставаться в силе до тех пор, пока парагвайский клуб не погасит долг перед "Динамо" Киев за Дерлиса Гонсалеса.

В случае, если "Олимпия" не погасит долг перед "Динамо" до весны 2023 года, с клуба начнут сниматься очки, что будет являться дополнительной санкцией к трансферному бану.

Гонсалес перешел в "Олимпию" в начале 2020 года. За "Динамо" парагваец выступал в 2015-18 годах, после чего играл на правах аренды в "Сантосе".

В составе "Динамо" Дерлис провел 85 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне Гонсалес забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 26 матчах "Олимпии".

Напомним, в субботу, 4 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Украины "Динамо" сыграет в гостях против "Вереса". Начало матча в 14:00 по киевскому времени.