ФИФА наказала южноамериканский клуб за долги перед "Динамо"

ФИФА наказала южноамериканский клуб за долги перед "Динамо"

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции на парагвайскую "Олимпию", которая до сих пор не рассчиталась с киевским "Динамо" за Дерлиса Гонсалеса, сообщает УНИАН.

Сумма долга составляет 5,5 миллионов долларов.

"Олимпии" запрещено регистрировать новых футболистов, как местных, так и иностранных, пишет издание versus.lanacion.com.py. Трансферный бан будет оставаться в силе до тех пор, пока парагвайский клуб не погасит долг перед "Динамо" Киев за Дерлиса Гонсалеса.

В случае, если "Олимпия" не погасит долг перед "Динамо" до весны 2023 года, с клуба начнут сниматься очки, что будет являться дополнительной санкцией к трансферному бану.

Гонсалес перешел в "Олимпию" в начале 2020 года. За "Динамо" парагваец выступал в 2015-18 годах, после чего играл на правах аренды в "Сантосе".

В составе "Динамо" Дерлис провел 85 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне Гонсалес забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 26 матчах "Олимпии".

Напомним, в субботу, 4 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Украины "Динамо" сыграет в гостях против "Вереса". Начало матча в 14:00 по киевскому времени.

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