Порошенко могут предъявить подозрение за поставку угля из ОРДЛО – Трепак

Бывший замгенпрокурора Виктор Трепак заявляет, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО, сообщает Украинская правда.

"По моей информации, в ближайшее время бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, связанному с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства и в котором "проходят" В. Медведчук и экс-министр энергетики В. Демчишин" , – заявил Трепак.

По данным Трепака, подготовленный Офисом генпрокурора проект такого подозрения сейчас изучается в Офисе президента – решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества.

Бывший замгенпрокурора предположил, что в случае принятия решения о вручении такого подозрения Порошенко его может подписать один из заместителей генпрокурора во время командировки генпрокурора Ирины Венедиктовой в США.