В Украине из-за непогоды обесточено 130 населенных пунктов
Во Львовской и Ивано-Франковской областях из-за сильного ветра обесточено 130 населенных пунктов, сообщает Корреспондент.
"По состоянию на 7.00 4 декабря в результате усложнения погодных условий (порыва ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населенных пунктов в 2 областях (Львовская – 118 и Ивано-Франковская – 12)", – говорится в сообщении ГСЧС.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.