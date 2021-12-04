УЕФА наложил санкции на восемь клубов

Действующий чемпион Португалии "Спортинг" Лиссабон попал в список восьми клубов, на которых УЕФА наложил санкции, сообщает УНИАН.

"Астана" (Казахстан), ЧФР Клуж (Румыния), ЦСКА София (Болгария), "Монс Кальпе" (Гибралтар), "Бетис" (Испания), "Порту" (Португалия), "Санта-Клара" и "Спортинг" (все - Португалия) были наказаны за несоблюдение требования "об отсутствии просроченной кредиторской задолженности", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Казахстанская "Астана" и румынский ЧФР оштрафованы на 150 и 200 тысяч евро соответственно. К другим клубам применены санкции в виде безусловного взноса и условное исключение из еврокубков, если к 31 января 2022 года просроченная задолженность не будет погашена.

Софийский ЦСКА оштрафован на 75 тысяч евро, "Монс Кальпе" - на 15 тысяч, "Порту" - на 300 тысяч, "Бетис" - на 250 тысяч, "Санта-Клара" - на 75 тысяч и "Спортинг" - на 250 тысяч.

Напомним, ЦСКА София выступает в одной группе Лиги конференций с луганской "Зарей". Болгарский клуб проиграл оба матча против команды Виктора Скрипника и после пяти туров занимает последнее место в группе. "Заря" выступила также не самым лучшим образом и с 6 набранными очками заняла третье место в квартете, упустив шанс выйти в плей-офф турнира.