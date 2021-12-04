Б/у авто будут дорожать весь 2022 год: прогноз экспертов

В результате нехватки микрочипов, которые используются в автомобилях, на мировом рынке возник дефицит новых машин. Он не отразился на ценах уже заказанных авто в автосалонах, но взвинтил спрос на вторичном рынке Европы и США, сообщает UBR.

Этот тренд с запозданием пришел в Украину – начиная с сентября б/у авто уже выросли в цене на 5-10%, и подорожание продолжится в дальнейшем. Такие оценки озвучили эксперты авторынка.

По прогнозам директора информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олега Омельницкого, рост цен на подержанные иномарки продлится как минимум до весны 2022 года.

При этои удорожание будет идти теми же темпами в 5-10%, что и в 2021-м.

Основатель компании Car4you Владимир Валуйский также напоминает о весенней активизации авторынка, что в условиях нехватки машин означает очередную волну роста цен.

В свою очередь руководитель проекта "Авто24" Сергей Матусяк отметил, что удорожание б/у транспорта продлится до тех пор, пока не удастся наладить поставки новых авто.