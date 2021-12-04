Можно ли устанавливать АКБ большей емкости: мнение эксперта

Можно ли устанавливать АКБ большей емкости: мнение эксперта
Фото: Рixabay

Из-за похолодания нагрузка на автомобильный аккумулятор растет. Если батарея уже не новая, может потребоваться ее замена. В связи с этим часто возникает вопрос, можно ли устанавливать АКБ большей емкости, сообщает 24 Канал.

Обычно срок службы автомобильного аккумулятора составляет 4-6 лет. В некоторых случаях он может быть и больше, но это, скорее, исключение. Чаще всего проблемы с аккумулятором начинают проявляться с похолоданием, когда масло в двигателе густеет и для запуска мотора требуется больше энергии.

Если необходимость замены АКБ уже возникла, многие желают установить аккумулятор большей емкости – это кажется неплохой идеей с точки зрения запаса энергии для старта и последующего ресурса АКБ. Но здесь все не столь однозначно.

Выбирать аккумулятор на автомобиль следует прежде всего исходя из требований автопроизводителя. То есть нужно смотреть на АКБ, которая уже была установлена ​​на автомобиль, или обратиться в техническую документацию автомобиля. Однако все мы понимаем, что количество дополнительного оборудования на борту увеличивается, а значит, и нагрузка на электрическую систему в целом и на АКБ в частности. Поэтому установление АКБ большей емкости при таких обстоятельствах может быть оправданным.

“Здесь стоит отметить два важных момента. Во-первых, размер нового аккумулятора должен быть аналогичным старому, так как более емкие аккумуляторы имеют большие размеры. В большинстве случаев вместо 55Аг не удастся поставить 100Аг. Во-вторых, нужно четко отдавать себе отчет, что заряжаться такая АКБ будет дольше, чем старая, потому что генератор “рассчитывает”, что стоит оригинальная батарея и не может так же быстро заряжать более емкие АКБ. Это нужно учесть особенно зимой, когда батарея должна быть всегда заряжена на 100%, чтобы обеспечить уверенный запуск в холодных условиях. Поэтому очень большая разница в емкостях может быть неоправданной. Кроме того, постоянный недозаряд АКБ ведет к необратимой сульфатации и выходу их строя в батареи”, – комментирует Александр Куров, продукт-специалист Bosch из аккумуляторных батарей.

Немаловажным моментом является режим эксплуатации автомобиля. Если машина часто ездит на короткие расстояния, аккумулятор большей емкости просто не будет успевать заряжаться. И наоборот, если ежедневные пробеги достаточно продолжительны, у генератора будет достаточно времени, чтобы полностью восстановить заряд батареи. В любом случае незначительное отклонение показателя емкости от рекомендуемого заводом изготовителем может быть допустимым. И лучше все же отклоняться в сторону увеличения емкости.

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При работе двигателя АКБ заряжается от генератора. Для зарядки аккумулятора большей емкости требуется больше времени
“Именно знание этих тонкостей является основой логики линеек АКБ Bosch для легковых автомобилей: в высшей серии вы получаете АКБ с большей емкостью в том же типоразмере корпуса. Например, в батарее серии S3 (S3005) емкость 56 Ач, в аналогичной батарее серии S4 (S40 ) уже 60 Аг, а серии S5 (S5005) – 63 А. Размер корпуса, как было сказано выше, остается прежним, а емкость увеличивается на 12,5%! Поэтому в своем каталоге подбора АКБ мы всегда рекомендуем несколько АКБ из разных серий, основываясь на своем уже столетнем опыте в батареях”, – подытожил специалист.

Следовательно, выбирая новый аккумулятор нужно учитывать ряд факторов. В подавляющем большинстве случаев можно устанавливать АКБ большей емкости, но рост не должен быть слишком большим.

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