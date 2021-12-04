МИД РФ ответил на раскрытие западными СМИ планов вторжения в Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ прокомментировала сообщения западных СМИ о планах вторжения в Украину, сообщает Коммерсант.

Мария Захарова обвинила США в перекладывании ответственности за эскалацию.

"Российские вооруженные силы на российской территории - законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе (от маневров в Черном море до поставок вооружений на Украину), американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США" , - сказала она.

"Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы".

"В принципе, ничего нового - классическая западная тактика. Впечатает только масштаб наглости и вранья" , - добавила Захарова.

Напомним, The Washington Post сообщило﻿ о том, что американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

В то же время немецкое издание Bild сообщило, что по данным западных разведок, нападение планируется в три этапа в начале 2022 года с целью захвата до двух третей территории Украины, включая Киев. Издание обнародовало карту возможного вторжения.