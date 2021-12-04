В Карпатах обозначили 3 уровень снеголавинной опасности
В субботу, 4 декабря, в украинских Карпатах установлена значительная опасность схода лавин, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В связи с интенсивным приростом снегового покрова 4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - указывается в сообщении.