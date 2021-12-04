Рассекречен дизайн главного смартфона Xiaomi

В сети появилось изображение флагмана Xiaomi 12. Снимок подтвердил ранее появившуюся информацию об основной камере на 50 Мп, сообщает Газета.ru.

Рендер демонстрирует дизайн смартфона со всех сторон. Так, на лицевой части расположен дисплей с вырезом под фронтальную камеру по центру, изогнутыми гранями и тонкими рамками. На задней крышке блок камер напоминает тот, что был в прошлогоднем Mi 10T с небольшими изменениями. При этом основной 50 Мп модуль выглядит массивным.

Согласно последней информации линейка Xiaomi 12 будет представлена обычной моделью и Xiaomi 12 Pro. Официально подтверждено, что они будут работать на базе дебютировавшей 1 декабря платформы Snapdragon 8 Gen 1.

Инсайдеры также сообщают, что старшая версия получит 6,7-дюймовый экран с 2K+ разрешением и частотой обновления изображения 120 Гц.

Согласно утечкам, анонс смартфонов серии Xiaomi 12 должен состояться 28 декабря 2021 года в Китае. Когда смартфоны появятся на российском рынке и по какой цене остается неизвестным.