В РФ из-за сильного обледенения едва не разбился пассажирский самолет

В России получила широкий резонанс аварийная посадка пассажирского лайнера авиакомпании S7, который 2 декабря летел из Магадана в Новосибирск, но был вынужден сесть в Иркутске (рейс S7 5220), сообщает Новое время.

Как заявили впоследствии в авиакомпании S7 Airlines, во время выполнения рейса S7 5220 Магадан — Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, "что привело к отключению автопилота". На борту находились 199 пассажиров и 7 членов экипажа, при внеплановой посадке в Иркутске никто не пострадал. Рейс выполнял самолет Airbus A320neo.

Из-за обледенения экипаж лайнера едва мог сохранять управление самолетом: не отвечали действительности показатели скорости, также могли быть недостоверны и некоторые другие показатели, в том числе крена и тангажа, сообщает S7 Airlines о предварительной оценке специалистов, изучающих расшифровку параметров полета. Кроме того, самолет резко потерял высоту и аварийная часть полета проходила на эшелоне ниже расчетного.

Данные сайта FlightRadar24 демонстрируют, как обледеневший самолет после вылета из аэропорта Сокол (Магадан) фактически потерял курс / Скриншот: FlightRadar24

Авиакомпания не исключает вероятности того, «что противообледенительная обработка судна в аэропорту вылета была проведена с нарушениями». Из-за этого обледенение могло образоваться еще до взлета.

Информация об этом вероятном нарушении обработки распространяется в российских СМИ и Телеграм-каналах. В частности Телеграм-канал Shot сообщил, что вместо специальных реагентов самолет могли обработать спиртосодержащей незамерзающей жидкостью для стекол автомобиля (т.н. "незамерзайкой").

"На высоте около 4000 метров отказал﻿а электроника, самолет стал сильно крениться — сначала на один бок, затем на другой — почти на 90 градусов, катастрофически теряя при этом высоту. Пилотам чудом удалось в ручном режиме долететь до Иркутска и посадить судно, — пишет Shot. — Обычно самолеты перед взлетом обрабатывают противообледенительным реагентом, содержащим гликоль. Но в пробах, взятых на бетоне аэродрома, гликоля нет. Только метиловый спирт. По нашим данным, после инцидента инженер магаданского аэродрома, ответственный за подготовку лайнера к полету, скрылся" , – говорится в сообщении.

Этот же Телеграм-канал — наряду со многими другими СМИ и блогерами — обнародовал переговоры пилотов с диспетчерами. Они свидетельствуют о сложнейшей ситуации, в которой оказался экипаж из-за обледенения лайнера.

«Мы не можем самолет стабилизировать […]. Пока ничего не можем [набрать необходимую высоту]. Сильнейшее обледенение», — говорят на этих записях пилоты.

Пассажиры злополучного рейса рассказали СМИ, что ситуация в салоне была близка к катастрофической.

"Началось сильное дребезжание, самолет стало мотать из стороны в сторону. Потом нос самолета резко пошел вниз, и мы стали на скорости снижаться, падать. Люди закричали, стали молиться, никто ничего не понимал. Мы с мужем обнялись, попрощались. Но пилотам удалось выровнять самолет, полетели. Что-то с электроникой было, видимо, лампочки в салоне мигали" , — рассказала одна из пассажирок.

Региональное управление Следственного комитета РФ уже начало проверку инцидента по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).