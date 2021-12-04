Доступные смартфоны Samsung получат защиту от влаги

Согласно данным южнокорейского издания TheElec, компания Samsung добавит защиту от влаги в смартфоны Galaxy начального и среднего уровня в 2022 году, сообщает 3Dnews.

Таким образом компания намерена укрепить свои позиции на рынке доступных устройств, где лидируют такие китайские гиганты, как Xiaomi и Oppo.

Сообщается, что такое решение позволит Samsung не только сделать свои смартфоны более привлекательными для потребителей, но и упростить процесс производства задней крышки устройств, а также снизить стоимость этой детали. В настоящее время защита от влаги доступна только во флагманских решениях Samsung, таких как смартфоны Galaxy S21, и в ограниченном количестве моделей высокого и среднего уровня.

По данным TheElec, Galaxy A33, запуск которого ожидается в январе, станет первым доступным смартфоном компании, защищённым от попадания влаги внутрь корпуса.

Пока неизвестно, каким рейтингом влагозащиты смогут похвастаться доступные смартфоны Samsung. Напомним, что устройства серии Galaxy S21 защищены от пыли и влаги по стандарту IP68, который позволяет им быть устойчивыми к пыли, грязи и песку, а также погружению в воду на глубину до 1,5 метра на срок до 30 минут.