Саакашвили в Руставской тюрьме лечили психотропными препаратами – врач
Руководитель грузинского Центра "Эмпатия" врач Мариам Джишкариани заявляет, что бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили врачи в Руставской тюрьме прописали довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости, сообщает Интерфакс-Украина.
"Подобное злоупотребление психотропными препаратами по международным стандартам можно расценивать, как фармакологические пытки и жестокое обращение с пациентом", - сказала Джишкариани в интервью грузинскому телеканалу "Мтавари архи".
Она не исключает, что правительству и министерству юстиции Грузии придется ответить в Страсбургском суде по правам человека на вопрос, почему Саакашвили были прописаны психотропные препараты в высоких дозах.
"В настоящее время у Саакашвили проявляется посттравматическое стрессовое расстройство, которое требует лечения продолжительностью два-три месяца, но не в Руставской тюрьме", - сказала Джишкариани.
Врачи центра "Эмпатия" на альтернативной основе с действующим врачебным консилиумом дважды осматривали Саакашвили в военном госпитале в Гори, где он проходит восстановительное лечение.