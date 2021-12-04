Саакашвили в Руставской тюрьме лечили психотропными препаратами – врач

Руководитель грузинского Центра "Эмпатия" врач Мариам Джишкариани заявляет, что бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили врачи в Руставской тюрьме прописали довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости, сообщает Интерфакс-Украина.

"Подобное злоупотребление психотропными препаратами по международным стандартам можно расценивать, как фармакологические пытки и жестокое обращение с пациентом" , - сказала Джишкариани в интервью грузинскому телеканалу "Мтавари архи".

Она не исключает, что правительству и министерству юстиции Грузии придется ответить в Страсбургском суде по правам человека на вопрос, почему Саакашвили были прописаны психотропные препараты в высоких дозах.

"В настоящее время у Саакашвили проявляется посттравматическое стрессовое расстройство, которое требует лечения продолжительностью два-три месяца, но не в Руставской тюрьме" , - сказала Джишкариани.

Врачи центра "Эмпатия" на альтернативной основе с действующим врачебным консилиумом дважды осматривали Саакашвили в военном госпитале в Гори, где он проходит восстановительное лечение.