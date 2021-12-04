Toyota все-таки решилась прекратить продажи авто с ДВС

Европейские власти почти единогласно решили запретить продажи машин с ДВС с 2035 года, и теперь Toyota вынуждена подстраиваться под новые условия, сообщает 3Dnews.

Ещё недавно Toyota пыталась убедить общественность, что производство электромобилей наносит больше ущерба природе, чем эксплуатация гибридов, а в качестве альтернативы ДВС рассматривали только водородные топливные ячейки.

Консерватизм Toyota прослеживается во многих решениях компании, но в случае с переходом на электротягу фигурировал и здравый финансовый расчёт. Вложив огромные деньги как в расширение гаммы гибридов, так и в разработку машин на водородном топливе, Toyota была не готова отказаться от этих направлений бизнеса в пользу батарейных электромобилей. Символичным шагом оказалась недавняя демонстрация представителями Toyota силовой установки на базе традиционного ДВС, переделанной под потребление водорода в качестве топлива. Словом, в публичной сфере делалось всё для того, чтобы убедить общественность в целесообразности существования разумной альтернативы переходу на аккумуляторные электромобили.

Тем больше удивления вызывает публикация на страницах сайта Bloomberg, в которой представители Toyota заявили о готовности компании отказаться от продажи в Европе автомобилей с ДВС к 2035 году. В странах Западной Европы компания к концу десятилетия доведёт долю транспортных средств с нулевым выбросом до половины на первичном рынке. Если учесть, что в 2025 году эта доля едва превысит 10 %, то цели поставлены весьма агрессивные.

При этом руководство Toyota выражает надежду, что европейские власти со своей стороны приложат максимум усилий к развитию зарядной инфраструктуры и трансформации энергетической отрасли с целью перехода на возобновляемые источники. Это касается развития европейской сети как зарядных станций, так и водородных заправок. Стоит добавить, что внутри Европы нет единодушия по поводу сроков отказа от двигателей внутреннего сгорания. Если Германия готова пересечь эту черту к 2030 году, то Франция просит увеличить допустимые сроки реализации подзаряжаемых гибридов, а Италия пытается лоббировать интересы производителей спорткаров с мощными бензиновыми двигателями, добиваясь бессрочной отмены запрета на их реализацию.

Ближайшим конкурентом Toyota на мировом рынке является Volkswagen, и этот европейский концерн обозначил весьма агрессивные цели по переходу на батарейные электромобили. В Европе продажи машин с ДВС он прекратит к 2035 году. Американская корпорация Ford Motor полностью перейти на электротягу рассчитывает уже к 2030 году, производители некоторых нишевых моделей готовы сделать это ещё раньше. Представители Toyota долгое время настаивали, что подобными обещаниями реальные выбросы парниковых газов сократить не удастся, и лучше было бы делать ставку на распространение подзаряжаемых гибридов до тех пор, пока технологии не позволят сделать аккумуляторные электромобили более доступными по цене.

Заметно, что Toyota начала менять свою позицию в отношении электромобилей. В следующем году на мировой рынок выйдет электрический кроссовер bZ4X, а ещё шесть моделей семейства появятся до середины десятилетия. Родственный кроссовер RZ марки Lexus будет представлен в следующем полугодии, с его помощью Toyota рассчитывает удвоить к 2025 году количество продаваемых в Европе машин своей люксовой марки. В Китае решено было бороться за место на локальном рынке электромобилей при помощи доступного седана, использующего батареи BYD типа LFP.

Существенные средства будут вложены японским автогигантом в увеличение объёмов производства тяговых батарей. Они уже используются в гибридах Toyota и Lexus, но сейчас ежегодно выпускается не более 6 ГВт·ч аккумуляторов в эквивалентной ёмкости. К концу десятилетия компания рассчитывает увеличить этот показатель до 200 ГВт·ч.

Не будет заброшено и направление водородного транспорта. Легковая модель Mirai второго поколения хоть и отстаёт по популярности от конкурирующих машин марок Hyundai и Kia, собственные объёмы продаж увеличивает уверенными темпами. Всего за свою историю Toyota уже продала почти 20 млн автомобилей, оснащённых тяговыми электродвигателями, хотя большинство из них и являются гибридами с двигателями внутреннего сгорания. В следующем месяце на предприятии в Бельгии начнётся выпуск водородных топливных ячеек второго поколения, которые также найдут применение на грузовом и железнодорожном транспорте, а также автобусах и морских судах.

Водородный транспорт обладает важным достоинством — на пополнение запаса хода он требует гораздо меньше времени, чем аккумуляторный, а полезная нагрузка при этом не скрадывается массой тяговых батарей. В Toyota признают, что пока сложно судить, какая из технологий сработает лучше всего, поэтому имеет смысл пробовать разные подходы в снижении углеродных выбросов.