Гороскоп на 5 декабря 2021: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 года, а это вторые лунные сутки, советует продолжать строить амбициозные планы, а заодно аккумулировать силы на их реализацию, сообщает УНИАН.

Сегодня нужно:

садиться на диету или как минимум пересмотреть свой рацион;

доверять своей интуиции;

начинать новые дела;

заниматься спортом;

ходить в храм.

Сегодня нельзя:

безоговорочно доверять своему окружению: это время проверки друзей и партнеров на верность и порядочность;

отказывать в помощи;

лениться.

Сегодня высок риск увлечься своими планами и потерять контроль над своими эмоциями и финансами, поэтому периодически стоит притормаживать и хотя бы пытаться трезво оценивать обстоятельства и свои силы.

Овен

Отличный день для пассивной деятельности: можно анализировать, строить планы, придумывать новые проекты (особенно по работе). А вот практические дела лучше отложить на потом: сегодня на них просто не хватит физических сил.

Телец

Лучше всего будут удаваться дела, которые представителям знака по душе. На этом поприще их ждет успех. А всё, что делается из-под палки – обречено на провал, не стоит на это и силы тратить.

Близнецы

Из любой дискуссии представители знака сегодня выйдут победителями. Поэтому именно сегодня стоит заниматься презентациями своих проектов и научными диспутами.

А вот с друзьями и членами семьи лучше в споры не вступать: выиграть-то вы выиграете – но обиду на вас затаят. Стоит ли оно того?

Рак

Активная деятельность (особенно та, где решения нужно принимать быстро) представителям знака сегодня противопоказана. Если есть хоть малейшая возможность, то день лучше провести в пассивно-умиротворенном состоянии.

Иначе низкий уровень концентрации и внимательности грозит обернуться для вас неправильными решениями и проблемами в будущем.

Лев

Представители знака будут сегодня одержимы некой идеей фикс. Смело беритесь за ее реализацию: именно сейчас звезды как никогда благосклонны к вашим проектам.

Дева

Хорошо будут удаваться те дела, которые требуют организаторских способностей. Смело берите на себя инициативу и не бойтесь обращаться за помощью: сегодня вам в ней не откажут.

Весы

Сегодня представителям знака можно смело побездельничать. Решение рабочих вопросов в эти лунные сутки можно и нужно отложить, а вот общение с семьей и забота о себе – это и есть лучший отдых.

Скорпион

Очень удачный день, поэтому не стоит тратить его энергетику на мелкие и маловыгодные дела – лучше приложить силы к чему-то важному и перспективному.

Стрелец

Трудоемкая работа в этот день – верный путь к переутомлению. Сегодня стоит копить силы, поэтому от работы и рутинных дел лучше отказаться. И позволить себе наконец-то отдых!

Козерог

Лучше всего будет удаваться работа в одиночестве и проекты, где не нужна командная поддержка. Другие люди будут сегодня лишь раздражать и тормозить активных Козерогов.

Водолей

Не стоит сегодня решать чужие проблемы – особенно, если вас об этом никто не просит. Лучше заняться своими делами. Особенно, если дела касаются творческих проектов.

Рыбы

Отличный день для общения и, особенно, – для обсуждения гениальных "рыбьих" идей. Только не надо расстраиваться, если ваши идеи с ходу не нашли горячей поддержки и не сорвали бурных оваций. Просто окружающим нужно время, чтобы оценить всю красоту задумки.