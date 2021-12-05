Болят вены: список продуктов для здоровых и красивых ног

Красивые ножки - не только те, которые "проработали" на тренажерах в спортзале, это еще и здоровые вены, которые не болят и не "выпирают", сообщает РБК-Украина.

Чтобы ноги не отекали, а вены не раздувались, стоит обратить внимание на продукты, которые есть в рационе каждый день. Ради здоровья, от каких-то из них придется отказаться, но результат того стоит!

Специалист по питанию, нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, как поддержать свои вены. Она дала список продуктов и полезных добавок, а также посоветовала, какие продукты ограничить.

Здоровые вены на ногах: что ограничить⠀

1. Из-за задержки жидкости

Консервы, маринады, копчености, острая пища.⠀

2. Из-за сгущения крови

Алкоголь, молочные продукты, картофель, бананы, грецкие орехи.

Крепкий чай и кофе.

Также будьте внимательны с витамином К: содержится в зеленом горохе, цветной капусте, зеленых помидорах, грецких орехах, шпинате, сое, печени и яйцах.

3. Из-за провокации запоров - продукты

Кофе, шоколад, шлифованный рис, макароны, манная крупа, хлеб, кожура хурмы, гранат, зеленые бананы, груша, сельдерей, крахмал, желатин.

4. Из-за поднятия холестерина - продукты

Животные жиры (жирные сорта мяса, желтки яиц). Жирные молочные продукты (сливки, масло, сметана, сыры).

5. Из-за провокации ожирения - продукты

Простые углеводы: сахар, рафинированные продукты, мучное, трансжиры.

Продукты, укрепляющие стенки сосудов⠀

Чеснок

Вишня, черешня

Имбирь

Свекла

Ягоды (калина, клюква, брусника, облепиха, крыжовник, смородина, клубника, шиповник)

Зеленый чай

Жирные сорта рыб

Льняное масло

Куркума, корица

Морепродукты

Томаты, болгарский перец

Белые грибы

Цитрусы

Как поддержать вены добавками ⠀

Гинкго билоба, экстракт виноградной косточки, рутин, витамин С,

Омега 3, готу кола, конский каштан, гесперидин, диосмин.⠀

Будьте внимательны! Каждый препарат подбирается индивидуально, по состоянию здоровья, обратитесь к специалисту.