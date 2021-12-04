США нанесли удар по главарю "Аль-Каиды" в Сирии

Целью авиаудара был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды", однако жертвами могли стать также мирные жители, сообщает Корреспондент.

Американские военные в пятницу, 3 декабря, нанесли удар по одному из главарей террористической организации "Аль-Каида" в Сирии. Об этом телеканалу Fox News сообщил официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан.

Отмечается, что удар был нанесен с помощью беспилотника недалеко от Идлиба. Как отметил Урбан, согласно первичному анализу, возможны жертвы среди мирного населения.

"Мы стараемся избегать жертв невинных и предпринимаем все возможное, чтобы предотвратить это. О возможности потерь среди мирного населения незамедлительно доложено Центральному командованию. Мы начинаем глубокое расследование", - отметил он, добавив, что результаты расследования будут опубликованы, "как только это станет уместным".