Порошенко объяснил, как сдержать российскую агрессию

Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины, он получит солидарный отпор всего мира, сообщает Обозреватель.

Об этом в эфире итальянского телеканала Sky TG24 сказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он отметил, что Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления.

"Все должны понимать: нам не нужны солдаты НАТО на линии фронта с Россией. Я горжусь тем, что через пять лет моего президентства мы создали одну из самых эффективных и сильных армий на континенте. Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужно оборонное оружие и "адские" санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться" , – отмечает Петр Порошенко.

"Нам точно нужна поддержка Украины со стороны ЕС и США на пути реформ, укрепляющих устойчивость нашей страны. Нам, безусловно, необходимо единство всего Свободного мира. В этой ситуации нам нужен сильный и единый голос для дипломатического давления на Россию. И в таком случае нет сомнений , что мы добьемся успеха" , – считает Порошенко.

"Если вы спросите меня, можно ли ожидать, что Путин пойдет на новое обострение войны, я отвечу так: никто не знает, потому что Путин и сам не знает, пойдет ли он дальше или нет. Это будет зависеть от того, насколько эффективным, насколько сильным и насколько объединенным будет Свободный мир" , – говорит Петр Порошенко.