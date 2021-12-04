COVID-19 впервые выявили у бегемотов

Коронавирусом заболели двое питомцем зоопарка в Бельгии. Для ученых остается загадкой, как это стало возможным, поскольку никто из контактировавших с животными сотрудников не болел, сообщает Корреспондент.

У двоих бегемотов, которые обитают в зоопарке бельгийского Антверпена, выявили коронавирус. Сейчас ученые из института Sciensano пытаются понять, как животные могли заразиться, поскольку ни у одного из сотрудников зоопарка, коронавирус не зафиксирован. Об этом пишет бельгийское издание Nieuwsblad.

Отмечается, что исследователи бельгийского медицинского института выявили COVID-19 у бегемотов Имани и Гермиен.

"До сих пор остается непонятным, как животные могли заразиться – все ухаживающие за ними люди имеют негативные тесты на коронавирус", - говорится в сообщении .

Болезнь у животных обнаружил ветеринар зоопарка, который заметил, что оба животных "выплевывают сопли", и сделал анализ этих выделений. Тесты на СOVID-19 оказались положительными у обоих бегемотов. Это исключительный случай, поскольку такая инфекция впервые обнаружена у этого вида животных.

Проблемный вольер немедленно закрыли для посетителей, а смотрителей зоопарка, кроме защитных масок и дезинфекции обуви, обязали также носить защитные очки во время контакта с животными и ежедневно проходить экспресс-тест на коронавирус.

По данным зоопарка, на которые ссылается издание, бегемоты сейчас чувствуют себя хорошо, но доступ к ним будет открыт снова только после подтверждения отрицательного теста на COVID-19.