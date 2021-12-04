На развитие экономики пойдет 9% расходов бюджета

Премьер-министр заверил, что все правительственные и президентские программы будут обеспечены необходимым ресурсом, сообщает Корреспондент.

На инвестиции в развитие экономики в следующем году направят 140 млрд грн или 9,4% от всех расходов Государственного бюджета. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, это рекордный показатель за последнее десятилетие.

"Стоит также отметить, что за последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как это будет в 2022 году: 140 млрд грн, или 9,4% от всех расходов - это инвестиции в развитие экономики", - отметил Шмыгаль .

Глава правительства в очередной раз заверил в том, что Госбюджет-2022 сбалансирован и реалистичен, а приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, безопасность и оборона, инфраструктура, поддержка бизнеса, а также повышение социальных стандартов.

"По всем этим ключевым направлениям запланировано увеличение расходов, что позволит продолжить реализацию инициатив президента и ряда правительственных программ. Увеличение зарплат медработникам, увеличение стипендий студентам, реализация программ Большое строительство и Большая термомодернизация, льготные кредиты и доступная ипотека - все это будет обеспечено необходимым ресурсом", - написал Шмыгаль .

Он также напомнил, что с 1 декабря размер минимальной зарплаты увеличен до 6500 грн., что является вторым повышением за этот год.