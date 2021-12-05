"Провалы" в постели: что мешает женщине получить оргазм

О женском оргазме мы уже писали немало. Но до сих пор об этом мало кто говорит вслух. Разве что с близкими подруга, которые могут в случае чего дать полезный совет, сообщает WomanHit.

Проблема в том, что советы не всегда работают. По данным экспертов, каждая вторая женщина жалуется на невозможность получить этот самый оргазм, считая, что с ней что-то не так, раз ее ситуация отличается от той, о которой рассказывала ей подруга.

Предлагаем выяснить, какие привычки могут привести к интимным проблемам у женщин:

Позволяете мужчине то, что вам не нравится

Комфорт обоих партнеров в постели - обязательное условие для отличного секса и яркой кульминации. Но иногда женщина так сильно стремится порадовать вторую половинку, что идет на поводу у желаний партнера, даже если предложение о сексуальном эксперименте ее не устраивает. Об оргазме при психологической зажатости или физическом дискомфорте не может быть и речи.

Часто меняете партнеров

Есть женщины, которые ловят невероятный кайф от постоянной смены партнеров, и все же большая часть прекрасной половины ищет относительной стабильности, так как привязанность к человеку обеспечивает большее расслабление и, следовательно, больше вероятности, что женщина дойдет до пика. Опыт с новым партнером всегда волнителен, а значит, не стоит переживать, если вы впервые оказались с новым мужчиной в постели и у вас ничего не получилось. Возможно, вам просто нужно сбавить обороты и не стремиться оказаться в постели как можно скорее.

Переживаете из-за внешнего вида

Тревожность - не лучший спутник качественного секса. Многие женщины так сильно стремятся выглядеть идеально, что сам интимный процесс отходит на второй план. Не нужно резко прерывать близость, если партнер включил свет или оказался близко к вашему лицу, которое вы считаете несовершенным. Мужчине в сексуальном запале абсолютно все равно, сколько новых морщин вы насчитали утром.