Врач рассказала, нужна ли бустерная вакцинация от COVID-19

Заслуженный врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что прежде чем начинать бустерную вакцинацию украинцев от COVID-19, необходимо обеспечить защитой группы риска, сообщает Обозреватель.

По ее словам, именно люди со слабым иммунитетом чаще умирают от коронавируса и создают большую нагрузку на систему здравоохранения.

Врач подчеркнула, что сейчас в стране больше вакцинированных среди молодежи, в то время как первые защиту должны получать возрастные группы. Об этом она рассказала в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24".

"Я думаю, что вводить бустерные дозы не совсем логично, пока группы риска не защищены. Они у нас еще не вакцинированы, потому что поздно все спохватились. Основную летальность, основное напряжение на систему здравоохранения именно они (группы риска, - ред.) создают. Поэтому их надо защитить в первую очередь" , - сказала Голубовская.

Врач-инфекционист подчеркнула, что со временем рекомендации по введению бустерной дозы вакцины могут поменяться. Но в то же время она уверена, что бустерная вакцинация в Украине не будет общей для всего населения.

"Еще много раз будут меняться международные рекомендации. Но что касается бустерной дозы я еще раз скажу: пока у нас не будут вакцинированы группы риска, у нас, наверное, вряд ли для всех будет вводиться эта бустерная доза" , - говорит врач.

Также она призвала в период угасания волны коронавируса сделать прививки от COVID-19, а не дожидаться очередного всплеска заболевания.

"Сейчас мы наблюдаем спад заболеваемости, и я надеюсь, что какой-то промежуток времени мы будем находиться в более спокойном состоянии как это было летом. И вот я всех призываю всех, кто не вакцинирован, кто неимунный, вакцинироваться в так называемый тихий, холодный период, а не дожидаться всплеска. А всплеск заболеваемости будет, мы никуда от этого не денемся" , - призвала инфекционист.

Напомним, министр здравоохранения Виктора Ляшко говорил, что Украина готова будет начать бустерную вакцинацию населения от COVID-19, как только такое решение будет принято в Европейском Союзе.