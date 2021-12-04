В Польше после задержания умер украинец

Прибывшие по вызову полицейские надели на хулигана наручники, собираясь забрать его в участок. Однако менее чем через минуту тот скончался, сообщает Корреспондент.

В польском городе Скерневице сразу после задержания полицией по неизвестным причинам умер 38-летний украинец, пишет издание Wirtualna Polska.

Отмечается, что гражданин Украины вечером пятницы, 3 декабря, напал на женщину на автобусной остановке возле магазина Castorama. По предварительным данным, он ударил ее палкой и угрожал другим людям. Прохожие вызвали полицию и скрутили мужчину.

Полицейские прибыли на место происшествия примерно в 17:30 и надели на мужчину наручники, собираясь забрать его в участок. Однако менее чем через минуту после задержания мужчина скончался.

В полиции уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу. Его пытались реанимировать парамедики, но через час констатировали смерть.

Дальнейшее вскрытие должно показать, находился ли мужчина под воздействием каких-либо запрещенных веществ.