Бой Усик - Фьюри: названы дата и место поединка

Промоутер Боб Арум заявил о том, что Саудовская Аравия заинтересовалась возможностью организовать бой обладателя поясов IBF, WBO, WBA и IBO Александра Усика против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри за все пояса супертяжелого веса, сообщает УНИАН.

По словам промоутера, единственное, что осталось сделать для организации поединка, уговорить Энтони Джошуа отказаться от реванша с украинцем.

"Усик победил Джошуа и заполучил пояса, которые очень интересуют Тайсона Фьюри. Мы делаем все, чтобы Джошуа отступил и дал шанс на бой за все титулы.

Уже идут переговоры о бое Усик - Фьюри в Саудовской Аравии. Они хотят организовать бой в марте. Но нужно договориться с Джошуа.

Если не выйдет, то, скорее всего, Фьюри подерется с Диллианом Уайтом", - приводит слова Арума Boxingnews24 .

Стоит отметить, что Энтони Джошуа запросил 40 миллионов долларов, чтобы уступить Тайсону Фьюри право весеннего боя с Александром Усиком.

Однако сопромоутер Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, дал понять, что в удовлетворении финансовых аппетитов Джошуа нет ничего нереального.

"Отступные для Джошуа? У нас есть ограниченное время, в течение которого это может произойти или нет. Однако я настроен положительно. Мне кажется, что все готовы сделать это" , – приводит слова Фрэнка Уоррена Daily Mail.

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