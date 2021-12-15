Ученые рассказали о привычках провоцирующих рак

Китайские ученые рассказали о вредных привычках, которые провоцируют рак, сообщает Лента.Ру.

Авторы публикации на интернет-платформе WeChat заявили, что риск развития онкологических заболеваний выше у тех, кто мало спит, доедает пищу, которая была приготовлена давно, и страдает от депрессии.

Специалисты, ссылаясь на исследования, отмечают, что недосып разрушает нервную систему человека, повышается раздражительность, и это ведет к онкологии. Плохое питание провоцирует проблемы с пищеварением и нарушает вывод жидкостей, что опасно для организма. Пища, которая приготовлена заранее, содержит много канцерогенов, пояснили они.