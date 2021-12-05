Какой автомобиль можно приобрести за $1000 в Украине

Новые автомобили в Украине ценой почти не отличаются от глобального рынка. Другое дело – доходы населения, в сравнении с которыми покупка новой машины кажется почти неподъемным мероприятием для большинства украинцев. Поэтому многие обращаются к рынку б/у авто, сообщает Обозреватель.

Но и здесь не все гладко. Украинская вторичка намного дороже, чем, например, в странах ЕС. Но если нужен по-настоящему доступный автомобиль? Сайт нашел множество предложений всего за $1000. Все эти машины едут, иногда неплохо выглядят и произведены за пределами Украины или России. Подбираем б/у автомобили с мировым именем!

Сразу стоит отметить, что поиск модели за тысячу долларов – тонкое искусство. Разумеется, конкретная ценовая категория оккупирована ВАЗами, ЗАЗами, ГАЗами и прочими "тазами". Но в поисках настоящей иномарки, где в названии модели присутствует исключительно латиница, стоит вооружиться временем и терпением, чтобы все же найти автомобиль мечты по цене двухмесячной аренды небольшой квартиры в Киеве. Готовы?

Низ рынка

Не секрет, что самые маленькие автомобили – самые доступные. Но мы нашли машины за $1000 в разных сегментах – крупные модели в подборке тоже будут. Однако за те же деньги можно обратить внимание на компактные авто, которые, возможно, предложат более удовлетворительное техническое состояние.

Opel Kadett за $1000. Источник: auto.ria.com

Этот вопрос индивидуален в каждом случае с конкретной машиной. Но если резюмировать компактный класс, среди иномарок здесь всегда царствовали старые Opel. Вот и мы нашли множество предложений за тысячу. Только не стоит ожидать относительно современных Astra или Corsa. За минимальную сумму рассчитывать придется разве что на Kadett 1980-х годов. Диапазон пробега – 200-300 тысяч км. Не самые симпатичные машины, однако очень дешевы в ремонте и обслуживании.

Также есть несколько Ford Orion. Модели 90-х годов чуть современнее тех же "Кадетов". Судя по объявлениям, средний пробег менее 100 тысяч км. Верить этому, конечно, не стоит. Зато дешево.

Ford Orion за $1000. Источник: auto.ria.com

Из других альтернатив за $1000 – Nissan Micra (1987, 300 000 км) и Renault 11 (1987, 250 000 км). Обратите внимание, "Рено Логан" приблизительно в 10 раз дороже!

Renault 11 за $1000. Источник: auto.ria.com

Статус – престижнее, состояние – хуже, но цена та же

За обозначенные $1000 можно приобрести более крупные автомобили и даже надеяться на определенный имидж, который за этим следует. Например, в Украине Volkswagen почему-то носит почти премиальный статус. Но на Tiguan или Passat рассчитывать не приходится. Дешево можно купить разве что VW Jetta 1988 года с пробегом около 500 000 км! Неизвестно, сколько еще проедет этот экземпляр, но какой логотип!

VW Jetta за $1000. Источник: auto.ria.com

Беспроигрышный вариант – японская классика среднего класса. Автомобили практически бессмертные, поэтому больших пробегов можно не бояться. И разве это имеет значение за 1000 долларов? Toyota Corolla 1987 года предлагают с цифрой более 300 тысяч км на одометре.

Toyota Corolla за $1000. Источник: auto.ria.com

Еще один экземпляр – Nissan Sunny 1986 с пробегом 200 000 км и практичным кузовом универсал. В комплекте обещают зимнюю резину.

Nissan Sunny за $1000. Источник: auto.ria.com

Тяжелая артиллерия вторичного рынка

На рынке б/у автомобилей существуют модели, за которыми все гоняются и покупают очень быстро. В свое время эти машины зарекомендовали себя благодаря надежности и безопасности, а сегодня донашивают тот имидж вперемешку с коррозией. Тем не менее, эти предложения востребованы.

Ford Sierra за $1000. Источник: auto.ria.com

Например, есть несколько знаменитых Ford Sierra конца 80-х годов. Пробеги начинаются с 50 тысяч км, что не слишком реалистично, и доходят до 400 тысяч, что похоже на правду. А выбор за вами. К тому же есть альтернатива в виде нестареющей и очень стильной Volvo 340 того же периода с похожими пробегами.

Volvo 340 за $1000. Источник: auto.ria.com

Много за мало денег

А если нужна крупная машина? За свои деньги хочется получить максимум от автомобиля. Здесь множество предложений – некоторые вас удивят. Начнем с Opel Omega. Модель первого поколения конца 1980-х годов представлена с пробегами под 500 000 км.

Opel Omega за $1000. Источник: auto.ria.com

Но даже здесь есть простор для "разгона" – еще более статусный и престижный Opel Senator 1980 года. Настоящая классика! Хоть и в плачевном состоянии. Но продавец предлагает седан вместе с донором для запчастей.

Opel Senator за $1000. Источник: auto.ria.com

Mazda 626 – хороший вариант. Но за $1000 состояние наверняка вызывает опасения. Да и в заявленный пробег на уровне 100 000 км лучше не верить. Еще есть элегантный Peugeot 405, который преодолел почти 400 тысяч км. Возможно, проедет еще немного.

Peugeot 405 за $1000. Источник: auto.ria.com

Изюминка нашей подборки – Mercedes-Benz E 240 1982 года. Тысяча долларов за крутой немецкий универсал с дизельным двигателем! Пробег – 250 000 км. Остальное на ваш страх и риск.