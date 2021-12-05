Восемь "красных" регионов могут перейти в "желтую" зону

По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них прямо сейчас лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

В частности, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Тем не менее решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Желтая" зона:

Тернопольская область

Кировоградская область

Черновицкая область

Харьковская область

"Оранжевая" зона:

Полтавская область

Закарпатская область

"Красная" зона: