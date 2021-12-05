Восемь "красных" регионов могут перейти в "желтую" зону
По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них прямо сейчас лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
В частности, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.
Тем не менее решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
"Желтая" зона:
- Тернопольская область
- Кировоградская область
- Черновицкая область
- Харьковская область
"Оранжевая" зона:
- Полтавская область
- Закарпатская область
"Красная" зона:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область