Россия вывела на орбиту два спутника Galileo

Космические аппараты Galileo разработаны компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства (ESA), сообщает Корреспондент.

Российская ракета-носитель Союз-СТ-Б с двумя спутниками европейской глобальной навигационной системы Galileo в ночь на воскресенье успешно стартовала на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом пишет компания-оператор запуска Arianespace 5 декабря.

В рамках миссии VS26 запуск ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат и космическими аппаратами Galileo-FOC FM23 и Galileo-FOC FM24 был осуществлен в 01:19 по парижскому времени (в 02:19 по Киеву – ред.) со стартовой площадки Гвианского космического центра в Южной Америке.

Примерно через 3 часа 52 минуты после старта спутники были выведены на орбиту высотой 39 тысяч километров. Общая масса полезной нагрузки ракеты составила 1645 кг.

Создаваемая европейская глобальная спутниковая навигационная система Galileo с бюджетом более 10 млрд евро предназначена для предоставления услуг высокоточного позиционирования, навигации и определения времени более чем 2,3 млрд пользователей по всему миру. Она обеспечивает точность позиционирования в реальном режиме времени с точностью до метра. Развертывание орбитальной группировки Galileo, начатое в 2016 году, осуществляется параллельно с американской системой глобального позиционирования GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Beidou.

Космические аппараты Galileo разработаны компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства (ESA). В настоящее время на орбите находится 22 действующих аппарата Galileo.