Пентагон подтвердил готовность США помочь Украине защититься от РФ

США готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она имела возможность обеспечить защиту своей территории, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на конференции в фонде Рональда Рейгана.

Он в очередной раз заявил об обеспокоенности Вашингтона якобы имеющим место наращиванием Россией войск на границе с Украиной, и сказал, что США готовы "оказать помощь Украине в защите ее суверенной территории", а также обеспечить, "чтобы у нее было то, что для защиты сверенной территории необходимо".

Остин отметил, что для этого Соединенные Штаты будут искать различные формы поддержки, подчеркнув, что в нынешней ситуации "существует пространство для дипломатии и работы лидеров", однако не стал приводить детали, чтобы не предвосхищать то, о чем планирует на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорить президент США Джо Байден.