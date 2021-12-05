Ровно 27 лет назад был подписан Будапештский меморандум
Ровно 27 лет назад, 5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум – международное соглашение о неядерном статусе Украины, сообщает Обозреватель.
Под ним стояли подписи лидеров Украины, США, России и Великобритании. В чем была суть документа и почему мнения о нем противоречивы.
О чем был Будапештский меморандум
5 декабря 1994 года на саммите ОБСЕ в Будапеште был подписан документ о гарантиях безопасности в обмен на ядерное разоружение Украины. В нем говорилось, что в обмен на обязательство Киева отказаться от всего ядерного вооружения Россия, США и Британия обязываются уважать украинские суверенитет и территориальную целостность.
Так, Будапештский меморандум должен был гарантировать, что оружие этих стран никогда не будет применено против Украины, кроме как в целях самообороны или другим образом, соответствующим Уставу ООН.
Договор о нераспространении ядерного оружия
За несколько недель до принятия меморандума, 16 ноября 1994 года, Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как безъядерная страна. В качестве компенсации государство получило около 500 миллионов долларов по "Программе совместного уменьшения угрозы". Также предусматривалось, что Россия поставит ядерного топлива для украинских АЭС на 160 миллионов долларов.
В результате всех заключенных договоренностей Украина лишилась третьего в мире по мощности и количеству боезарядов арсенала ядерного оружия. Страна добровольно отдала России свои боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты и отправила на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Вывоз ядерного вооружения в соседнее государство был завершен в июне 1996 года.
Почему Будапештский меморандум вызывает споры по сей день
Несмотря на то, что Россия являлась одним из подписантов Будапештского меморандума, 1 марта 2014 года президент Владимир Путин инициировал ввод войск в Украину, в результате чего был аннексирован Крым.
Это послужило новым поводом для обвинений украинской власти, в частности, первого президента Леонида Кравчука, в предательстве национальных интересов посредством сдачи ядерного потенциала.
Между тем, существует другая точка зрения, приверженцы которой называют ядерное разоружение Украины вынужденной мерой: в 1994 году государство не имело материальных и технических средств для полноценного содержания крылатых ракет и другого оружия массового поражения.
Кроме того, в скорейшем разоружении Украины были заинтересованы США и Россия. По воспоминаниям участников политического диалога того времени, в случае отказа добровольно сдать оружие Украине грозили международной изоляцией.
Еще одной причиной отказа от ядерного арсенала было то, что Центральный командный пункт находился в России, поэтому украинская власть не могла повлиять на пуски ракет. Кроме того, после Чернобыльской катастрофы в Украине активно звучали разговоры об угрозе глобальной катастрофы в случае сохранения атомного вооружения.
Как рассказал Леонид Кравчук, на тот момент на территории государства находились около 46 ядерных боеголовок на твердом топливе, остальные были жидкотопливными.
"Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия. Мне химики говорили, что, если оно, не дай Господи, разольется где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения", – сказал он в мае 2020 года в интервью Алесе Бацман.
По словам Кравчука, в целом после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около 250 миллиардов долларов.