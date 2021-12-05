Ровно 27 лет назад был подписан Будапештский меморандум

Ровно 27 лет назад, 5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум – международное соглашение о неядерном статусе Украины, сообщает Обозреватель.

Под ним стояли подписи лидеров Украины, США, России и Великобритании. В чем была суть документа и почему мнения о нем противоречивы.

О чем был Будапештский меморандум

5 декабря 1994 года на саммите ОБСЕ в Будапеште был подписан документ о гарантиях безопасности в обмен на ядерное разоружение Украины. В нем говорилось, что в обмен на обязательство Киева отказаться от всего ядерного вооружения Россия, США и Британия обязываются уважать украинские суверенитет и территориальную целостность.

Так, Будапештский меморандум должен был гарантировать, что оружие этих стран никогда не будет применено против Украины, кроме как в целях самообороны или другим образом, соответствующим Уставу ООН.

Ракету СС-19 готовят для перевозки. Первомайск, Николаевская область, март 1994 года. Источник: Валерий Милосердов

Договор о нераспространении ядерного оружия

За несколько недель до принятия меморандума, 16 ноября 1994 года, Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как безъядерная страна. В качестве компенсации государство получило около 500 миллионов долларов по "Программе совместного уменьшения угрозы". Также предусматривалось, что Россия поставит ядерного топлива для украинских АЭС на 160 миллионов долларов.

В результате всех заключенных договоренностей Украина лишилась третьего в мире по мощности и количеству боезарядов арсенала ядерного оружия. Страна добровольно отдала России свои боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты и отправила на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Вывоз ядерного вооружения в соседнее государство был завершен в июне 1996 года.

Колонна с демонтированной ракетой СС-19. На снимке видна цистерна для перевозки ракетного топлива. Первомайск, Николаевская область, март 1994 года. Источник: Валерий Милосердов

Почему Будапештский меморандум вызывает споры по сей день

Несмотря на то, что Россия являлась одним из подписантов Будапештского меморандума, 1 марта 2014 года президент Владимир Путин инициировал ввод войск в Украину, в результате чего был аннексирован Крым.

Это послужило новым поводом для обвинений украинской власти, в частности, первого президента Леонида Кравчука, в предательстве национальных интересов посредством сдачи ядерного потенциала.

Леонид Кравчук и Билл Клинтон. Пресс-конференция, аэропорт "Борисполь", 12 января 1994 года. Источник: Валерий Милосердов

Между тем, существует другая точка зрения, приверженцы которой называют ядерное разоружение Украины вынужденной мерой: в 1994 году государство не имело материальных и технических средств для полноценного содержания крылатых ракет и другого оружия массового поражения.

Кроме того, в скорейшем разоружении Украины были заинтересованы США и Россия. По воспоминаниям участников политического диалога того времени, в случае отказа добровольно сдать оружие Украине грозили международной изоляцией.

Колонна с демонтированной ракетой СС-19 проходит мимо людей, сажающих картошку. Первомайск, Николаевская область, март 1994 года. Источник: Валерий Милосердов

Еще одной причиной отказа от ядерного арсенала было то, что Центральный командный пункт находился в России, поэтому украинская власть не могла повлиять на пуски ракет. Кроме того, после Чернобыльской катастрофы в Украине активно звучали разговоры об угрозе глобальной катастрофы в случае сохранения атомного вооружения.

Как рассказал Леонид Кравчук, на тот момент на территории государства находились около 46 ядерных боеголовок на твердом топливе, остальные были жидкотопливными.

Ракетное топливо во время демонтажа ядерной ракеты СС-19 перекачивают для отправки к месту утилизации. Первомайск, март 1994 года. Источник: Валерий Милосердов

"Жидкое топливо в ракетах было страшнее атомного оружия. Мне химики говорили, что, если оно, не дай Господи, разольется где-то на территории, земля на десятки лет, а то и больше, выходит из обращения" , – сказал он в мае 2020 года в интервью Алесе Бацман.

По словам Кравчука, в целом после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около 250 миллиардов долларов.