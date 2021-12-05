Вчера более 110 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19

В Украине за прошедшие сутки ввели 112 657 доз различных вакцин от коронавируса COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Корреспондент.

Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы – 72 379 человек. Вчера работали 781 мобильная бригада по иммунизации, 3 144 пунктов прививок и 487 центров вакцинации населения.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 56 952. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 40 115 и Moderna – 15 590. Вакцина компании AstraZeneca не иcпользовалась.

С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу – 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек. В общей сложности проведено 25 488 344 прививки.