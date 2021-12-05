В Борисполе правоохранители обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов
В Бориспольском аэропорту правоохранители обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов, полиция открыла уголовные производства, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.
"19 COVID-сертификатов с признаками подделки обнаружили в аэропорту "Борисполь". Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении.