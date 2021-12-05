Стоит ли устанавливать ГБО на мотоцикл: плюсы и минусы

Установка ГБО на мотоциклы встречается не очень часто. У такого решения есть как преимущества, так и недостатки. Однако кое-кто из мотоциклистов все же рискует модернизировать свой байк таким образом. Попробуем выяснить, почему, сообщает 24 Канал.

Одна из главных причин установки ГБО на любую технику – попытка уменьшить расходы на горючее. Несмотря на то, что в последнее время стоимость сжиженного газа очень быстро растет, все равно он дешевле бензина, и при определенных обстоятельствах ездить на нем выгодно. Однако с мотоциклами это не всегда актуально, и тому есть ряд причин.

Любимая игрушка

Для подавляющего большинства байкеров мотоцикл – это не только средство передвижения, а прежде всего – любимая игрушка. Трудно представить себе автомобилиста, который просто выехал покататься без определенной цели куда-то доехать. Мотоциклисты же часто катаются просто для удовольствия. При таком подходе затраты на двухколесного коня не имеют большого значения, потому что на любимое хобби, обычно, денег не жалко.

Внешний облик

Байкеры любят свои мотоциклы, в том числе за красивый внешний вид. А вот установка газового баллона выглядит не очень эстетично. Согласитесь, большой газовый баллон на спортивном мотоцикле будет выглядеть, как минимум, странно.

Лишняя нагрузка

Сам баллон весит немало. А если он заправлен газом под завязку, его вес вполне сопоставим с весом пассажира. Это не лучшим образом влияет на управляемость, динамику и экономичность. К тому же страдает и аэродинамика.

Высокие обороты

Газу нужно больше времени для горения, чем бензину. Именно поэтому автомобильные газовые системы последнего поколения при более чем 4,5 – 5 тысяч оборотов отключают подачу газа и переключаются на бензин. У подавляющего большинства мотоциклов двигатели легко развивают до 8 – 10 тысяч оборотов, а в спортивных байках обороты достигают 15 и более тысяч оборотов в минуту. При таких условиях газ не может нормально сгорать и нанесет двигателю значительный ущерб.

Безопасность

При установке ГБО на мотоцикл газовый баллон обычно крепят вместо центрального или боковых кофров. В случае ДТП мотоцикл падает на бок и во многих случаях его по инерции тянет по асфальту. Конечно, баллон металлический и достаточно прочный, но может так случиться, что в нем протрет дыру и тогда возгорания не избежать.

Бесспорно, бензиновый бак тоже представляет опасность, и его стенки значительно тоньше, чем у газового баллона. Но все равно, имея на борту две топливные системы, вероятность пожара увеличивается как минимум вдвое.

Мотоцикл с коляской

А вот установка ГБО на старенький “Днепр”, “Урал” или “К750” с коляской уже кажется неплохой идеей. Такие мотоциклы не раскручиваются до высоких оборотов, имеют в боковом прицепе достаточно места и лишние 30 – 50 килограммов не повлияют существенно на их динамические показатели.

К тому же расход топлива у подобных мотоциклов достаточно высокий, а следовательно и экономия от использования ГБО будет более существенной.

Сертификация ГБО

Не стоит забывать что в Украине установка ГБО на любое транспортное средство считается переоборудованием, которое нужно внести в документы. Для узаконивания ГБО нужно получить сертификат от специальной лаборатории. Для этого придется потратить как минимум полдня и заплатить около 3 000 гривен. С сертификатом нужно обратиться в Сервисный центр МВД и пройти процедуру замены “техпаспорта”. Это также занимает немало времени и стоит около 300 – 500 гривен.