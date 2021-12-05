Ведущая 1+1 Лидия Таран похвасталась фигурой в бикини

Украинская телеведущая Лидия Таран отправилась в отпуск в солнечную Испанию, откуда уже показала несколько "летних" фотографий, сообщает УНИАН.

На снимке звезда 1+1 позирует в бассейне. Для плаванья она выбрала голубой раздельный купальник, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

"Пусть все субботы будут такими идеальными" , - подписала фото ведущая.

Поклонники пришли в восторг от новых фотографий Таран и засыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кому стало неловко.

"Прекрасная и невероятная", " Ой, вы меня заставляете неловко притупить взгляд", "Не толстая! Очень классная", "Идеально", "Фантастически", "Красавица! Одна из лучших телеведущих", "Отличная форма", "Шикарная и непосредственная" , - пишут поклонники в комментариях.