Ломаченко - Комми: появился яркий промо-ролик к бою

Промоутерская компания Top Rank представила официальный промо-ролик к поединку между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми, сообщает УНИАН.

Ролик появился на YouTube-канале Top Rank.

"Два бывших чемпиона оказались на одном пути - на пути возвращения к величию" , - отмечается в видео.

Напомним, бой Ломаченко - Комми состоится 11 декабря и станет главным событием вечера бокса в Нью-Йорке. В этом поединке на кону не будет стоять никаких титулов.

Ломаченко - Комми: профайл боксеров