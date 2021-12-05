Беларусь вручила ноту протеста Украине якобы за нарушение границы

Министерство обороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста якобы за нарушение границы. Речь идет об инциденте с вертолетом, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Сообщается, что поводом послужило "нарушение 4 декабря государственной границы Беларусьи в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе Новой Рудни".

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно" , - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны Беларуси заявило о появлении якобы угрозы безопасности со стороны Украины.

Напомним, еще вчера спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что информация о нарушении белорусской границы не соответствует действительности.

Отметим, в рамках пограничной операции "Полесье", которая направлена на предотвращения прорыва мигрантов, украинская сторона проводит учения, в том числе с применением авиации.