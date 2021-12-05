Беларусь вручила ноту протеста Украине якобы за нарушение границы

Беларусь вручила ноту протеста Украине якобы за нарушение границы

Министерство обороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста якобы за нарушение границы. Речь идет об инциденте с вертолетом, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Сообщается, что поводом послужило "нарушение 4 декабря государственной границы Беларусьи в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе Новой Рудни".

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны Беларуси заявило о появлении якобы угрозы безопасности со стороны Украины.

Напомним, еще вчера спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что информация о нарушении белорусской границы не соответствует действительности.

Отметим, в рамках пограничной операции "Полесье", которая направлена на предотвращения прорыва мигрантов, украинская сторона проводит учения, в том числе с применением авиации.

Новости

analytics