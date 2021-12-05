Украина, США и ЕС отреагировали на сообщения о казнях силовиков в Афганистане

Европейский Союз, США и ряд других стран, включая Украину, опубликовали совместное заявление в связи с сообщениями правозащитников об убийствах и насильственных исчезновениях бывших членов афганских сил безопасности, совершенных "Талибаном", сообщает Deutsche Welle.

"Мы подчеркиваем, что эти действия являются серьезными нарушениями прав человека и противоречат объявленной талибами амнистии" , - говорится в сообщении, обнародованном от имени ЕС и правительств 21 страны мира, среди которых и Украина.

"Талибан" призывают эффективно применять амнистию для бывших афганских силовиков и чиновников.

Для предотвращения дальнейших убийств и исчезновений эти случаи должны быть "расследованы немедленно и прозрачно, виновные должны быть привлечены к ответственности", говорится в заявлении.

Правозащитники сообщают об убийствах и исчезновениях

Международная организация Human Rights Watch в конце ноября опубликовала доклад, в котором говорится о документально зафиксированных казнях или насильственных исчезновениях 47 бывших членов афганских национальных сил безопасности с августа по октябрь 2021 года. При этом правозащитникам известна "достоверная информация" о более чем ста убийствах только в четырех провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз. Правозащитники сообщают о жестоких случаях расправы с бывшими силовиками и насилия над их родственниками.

15 августа боевики радикального исламистского движения "Талибан" захватили власть в стране, войдя в Кабул. Это произошло после того, как США и их союзники начали вывод войск из Афганистана, а афганские правительственные войска практически не оказывали сопротивления талибам. Захватив власть в Афганистане, талибы впоследствии пообещали всеобщую амнистию, в том числе для политиков.