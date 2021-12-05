Под Харьковом с восьмого этажа сорвался лифт с людьми

В Песочине Харьковской области с восьмого этажа упал лифт. На момент инцидента в нем находились четыре человека, они не пострадали, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что накануне вечером четыре человека, в том числе 3-летний ребенок, зашли в лифт, который был вызван на 8 этаж многоквартирного дома.

"Установлено, что при движении лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Телесные повреждения никто из них не получил" , — говорится в сообщении.

Открыто дело по статье "нарушение правил использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений". Максимальное наказание предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.