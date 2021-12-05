Nissan представила прототип лунохода с полным приводом

Компания Nissan Motor продемонстрировала прототип автоматического ровера для движения по лунной поверхности. Аппарат разработан совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), сообщает 3Dnews.

При создании лунохода Nissan использовала опыт, полученный в ходе разработки электромобилей, таких как LEAF и Ariya. Речь, в частности, идёт о средствах управления двигателем и о технологии полного привода e-4ORCE.

Отмечается, что лунный ровер должен уметь перемещаться по порошкообразной, скалистой и неровной поверхности, оставаясь при этом энергоэффективным. Движение по порошкообразному грунту сопряжено с рядом сложностей, поскольку колёса могут прокручиваться и зарываться. Система e-4ORCE как раз и призвана решить эти проблемы.

Показанный прототип ровера представляет собой четырёхколёсную машину. Технология e-4ORCE даёт возможность точно управлять каждым из колёс независимо друг от друга. Специальная система контроля тягового усилия при движении минимизирует пробуксовку и обеспечивает эффективное движение по поверхностям разного типа. В результате повышаются ходовые качества лунохода на труднопроходимой местности.