5 простых рецептов соусов, которые легко заменят майонез

Майонез – универсальная заправка для любого салата. Он очень калориен и поэтому от его употребления многие отказываются, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Даже самый полезный салат с такой заправкой теряет свою привлекательность для сторонников здорового образа жизни. Чем можно легко заменить майонез на кухне?

Греческий йогурт

Количество калорий в таком соусе намного меньше, чем в майонезе. Вам понадобится 180 мл йогурта, один огурец, 2 зубчика чеснока, столовая ложка лимонного соуса, мелко порубленная зелень (укроп, петрушка, кинза) – столовая ложка. Еще можно добавить ¼ чайной ложки черного перца.

Огурцы почистить и потереть на мелкой терке. Чеснок пропустить через пресс, смешать все ингредиенты и поставить на час в холодильник.

Соус из авокадо

Возьмите авокадо, зубчик чеснока, сок половины лайма (или лимона), ложку порубленной зелени, треть чайной ложки соли, четверть ложки молотого перца и 60 мл кипяченой воды.

Мякоть авокадо извлеките ложкой, добавьте чеснок и зелень. Измельчите все ингредиенты в блендере. Добавьте немного воды для получения нужной консистенции. Вместо воды можно взять бульон.

Хумус

Сварите 400 г нута до готовности, он должен быть мягким. Добавьте туда измельченный зубчик чеснока, 60 мл лимонного сока, 2 ст. ложки воды, чайную ложку кумина, половину чайной ложи кориандра, соль и черный перец. Измельчите все это в блендере и добавьте 2 ст. ложки оливкового масла.

Сметанно-горчичная заправка

Возьмите 3-4 столовых ложки сметаны, добавьте туда чайную ложку дижонской горчицы и столовую ложку соевого соуса, немного соли и свежую зелень – по вкусу.

Смешайте все ингредиенты, кроме зелени и поставьте в холодильник на 20 минут. Потом добавьте зелень и подавайте на стол.

Айоли из тофу

Вам понадобится 150 г тофу, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 чайные ложки оливкового масла, 3 зубчика чеснока, ½ чайной ложки соли и немного молотого перца. Тофу разомните вилкой вместе с жидкостью из упаковки. Смешайте ингредиенты и измельчите в блендере. Дайте соусу настояться 20 минут перед употреблением.