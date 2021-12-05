Китайские Tesla Model Y отзывают для серьёзного ремонта

Опасность неисправности выявлена в механизме рулевого управления, а именно — в поворотном кулаке, что в случаях экстремального вождения может привести к аварии, сообщает 3Dnews.

Китайская Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR) сообщила, что почти каждый четвёртый электромобиль Tesla Model Y, собранный на шанхайском предприятии компании в период с 4 февраля по 30 октября 2021 года, будет отозван для серьёзного ремонта.

Отзыв затронет 21 599 электромобилей Tesla. Все они собраны за первые 10 месяцев текущего года. Это не первый и вряд ли последний случай, когда электромобили этого американского производителя сталкиваются с проблемами качества. К примеру, ещё свежи воспоминания, когда летом этого года 285 тыс. выпущенных в Китае машин Tesla пришлось через сервисные службы «лечить» от проблем с круиз-контролем. Подобные происшествия отпугивают китайских автолюбителей от покупки электромобилей Tesla, чему также способствует рост качества электромобилей местных марок.

Американская Tesla продолжает оставаться безусловным лидером в Китае и ещё в сентябре опережала своего ближайшего конкурента с пропорцией пять к одному. Но китайцы не сидят сложа руки. С сентября китайские отечественные игроки рынка электромобилей компании NIO, Xpeng и Li Auto активизировали работу, и каждый из них сообщил о рекордном количестве поставок в ноябре.

Так, компания Xpeng в ноябре выпустила 15 613 автомобилей, что на 270 % больше, чем год назад. Компания NIO сообщила о 10 878 поставках за месяц, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель, а Li Auto поставила 13 485 единиц, что на 190 % больше, чем год назад.

Tesla не публикует ежемесячных данных о поставках электромобилей на китайский рынок. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в сентябре на пике продаж она поставила в Китай более 56 000 автомобилей, что вдвое превышает общий объем поставок NIO, Xpeng и Li Auto. Однако в октябре из 54 391 автомобилей, сошедших с конвейера завода Tesla в Шанхае, только 13 725 были поставлены покупателям на материковом Китае. Иначе говоря, китайские автолюбители перестали выделять Tesla на фоне местных брендов премиального класса. И чем чаще будут случаи отзыва электромобилей компании, тем меньше им будут отдавать предпочтение.