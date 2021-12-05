Агентство Fitch не верит в военное столкновение России и Украины

Рейтинговое агентство Fitch в базовом сценарии не рассматривает перерастание эскалации на границе России и Украины в войну. Кредитный рейтинг РФ подтвержден на уровне BBB, сообщает Новое время.

"Стратегическая калькуляция вторжения остается неясной, и наш базовый сценарий по-прежнему не рассматривает эскалацию ситуации в полномасштабную войну с Украиной" , — отмечается в сообщении.

В то же время информация о концентрации российских военных на границе с Украиной увеличивает «геополитические и санкционные риски», пишут аналитики Fitch.