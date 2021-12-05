В Закарпатье в горах потерялись трое местных жителей

Четыре отделения горных спасателей ищут в горах трех жителей Закарпатской области, которые во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной громады Ужгородского района потеряли ориентир местности, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в субботу, 4 декабря, в 18:02.