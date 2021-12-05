В Закарпатье в горах потерялись трое местных жителей
Четыре отделения горных спасателей ищут в горах трех жителей Закарпатской области, которые во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной громады Ужгородского района потеряли ориентир местности, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о происшествии поступило спасателям в субботу, 4 декабря, в 18:02.
"Телефонная связь с гражданами периодически появляется, так что спасатели направляют их к верному пути, двигаясь навстречу… В 13:10 два человека вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" с.Лумшоры Ужгородского района. Поиски одного человека продолжаются (осложняются сильным густым туманом)", - говорится в сообщении.