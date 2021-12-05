Звезда мирового мотокросса погиб при сходе лавины

Спортсмена, который катался на лыжах, накрыло 4-метровым слоем снега. Он не сумел спастись, сообщает Сегодня.

19-летний австрийский мотогонщик Рене Хофер с друзьями отправился отдохнуть на горнолыжный курорт.

Они катались на лыжах, когда сошла лавина. Помимо Хофера под лавину попали еще десять лыжников: шестеро чудом спаслись, остальных извлекли из-под 4-метрового слоя снега.

За свою карьеру Рене Хофер завоевал титулы чемпиона мира среди юниоров и Европы в 2016 году.

В этом сезоне он одержал первую победу в Гран-при в Пьетрамурате (Италия), а также общую победу в классе MX2 на Monster Energy FIM Motocross of Nations, где он представлял команду Австрии.