Папа Римский извинился перед православными

Папа Римский Франциск во время своего визита в Грецию принес извинения Богу и православным за ошибки, совершенные католиками. Он заявил, что эти действия не имели ничего общего с учением Иисуса, а были следствием жажды обогащения, сообщает Корреспондент.

Понтифик вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных, и о возникших позднее разногласиях.